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2025 DL David Rivera Jr. calls Syracuse 'high caliber' after camp, offer
Charles Kang
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Charles Kang is a recruiting analyst for The Juice Online on the Rivals Network.
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