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2026 RB Victor Santino views Syracuse offer as 'a blessing and honor'
Charles Kang
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Charles Kang is a recruiting analyst for The Juice Online on the Rivals Network.
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