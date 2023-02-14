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3 takeaways from Syracuse's 75-72 win over NC State

Feb 14, 2023; Syracuse, New York, USA; Syracuse Orange center Jesse Edwards (14) celebrates a made three-point basket with teammate guard Judah Mintz (3) against the North Carolina State Wolfpack during the second half at the JMA Wireless Dome. Mandatory Credit: Rich Barnes-USA TODAY Sports
Feb 14, 2023; Syracuse, New York, USA; Syracuse Orange center Jesse Edwards (14) celebrates a made three-point basket with teammate guard Judah Mintz (3) against the North Carolina State Wolfpack during the second half at the JMA Wireless Dome. Mandatory Credit: Rich Barnes-USA TODAY Sports (Rich Barnes-USA TODAY Sports)
Jim Stechschulte • The Juice Online
Associate Editor/Columnist
@DSafetyGuy

Syracuse defeated NC State on Tuesday, 75-72. Here are three takeaways from the game:

1. TWO HALVES EQUAL ONE BIG GAME

Jesse Edwards had a very rough start on offense, finishing the first half 0-for-3 from the field and just looking generally uncomfortable against N.C. State’s bulky D.J. Burns, Jr. Edwards did get five points at the foul line and added ten rebounds, but once again looked rushed and out of sorts against a defender simply willing to body him up.

The second half was a different story for the big man, as he got 13 points in the final 13 minutes and change, including connecting on the first three of his career. Chris Bell passed Edwards the ball late in a possession, so he calmly teed up and released a three-pointer with two seconds on the shot clock that sent the Dome into hysterics when it splashed.

Edwards finished with consecutive double-doubles for the first time in nearly a month and now has 11 on the season. His 16 rebounds tied his highest total since the first matchup with Notre Dame on December 3.

2. DEFENSE IMPROVING, BUT STILL INCONSISTENT

The Orange zone was exceptional in the first half, holding the Wolfpack to 31 points on 36 possessions (0.861 points per possession). N.C. State shot just over 38 percent from the field and just 4-for-17 (23.5 percent) from three-point range while also coughing the ball up seven times. Those miscues enabled SU to generate 12 fast break points, many coming during the 15-3 run that boosted them into the lead.

The defense was not nearly as good after intermission, as they allowed the ‘Pack to shoot 44.7 percent from the field and only forced five turnovers. N.C. State posted 41 points on 33 possessions, good for 1.242 points per possession. The bright spots were that Syracuse only allowed five threes on 17 second half attempts and that they were able to defend throughout the game without fouling. The Orange committed 11 fouls in the game, including a giveaway foul just before halftime, and those turned into a mere five foul shots.



3. FIRESTARTERS

While he certainly was not hot all night long, finishing just 5-of-14 from the field, Joe Girard III had a couple very timely buckets in the first half. Girard knocked down a jumper with a little over eight minutes until halftime, snapping an SU scoreless streak of over four minutes. The senior guard drilled a three-pointer a couple minutes later, pushing the Orange’s big first half run into high gear.

Mintz dumped gasoline on the flame his backcourt mate lit, setting up a Maliq Brown dunk on the next possession following the Girard three. That assist was the first of three dimes in a five-possession streak that also included a jump shot as Mintz was involved in eight straight Syracuse points that put them in front.


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