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4 takeaways from Syracuse's 72-63 win over Wake Forest

Syracuse forward Benny Williams (13) warms up before an NCAA college basketball game against Georgia Tech in Syracuse, N.Y., Tuesday, Feb. 28, 2023. (AP Photo/Adrian Kraus)
Syracuse forward Benny Williams (13) warms up before an NCAA college basketball game against Georgia Tech in Syracuse, N.Y., Tuesday, Feb. 28, 2023. (AP Photo/Adrian Kraus) (AP Photo/Adrian Kraus)
Jim Stechschulte • The Juice Online
Associate Editor/Columnist
@DSafetyGuy

Syracuse snapped its losing streak on Saturday, defeating Wake Forest, 72-63. Here are four takeaways from the game.

BETTER D, INCLUDING FROM THREE

Syracuse benefited greatly from a sloppy offensive effort from Wake Forest, forcing 14 turnovers in the first half, including snatching 11 steals. The Orange were able to convert those miscues into 15 points in the opening half.

The Orange also did a nice good job taking away the three-pointer from Wake, a sharp departure from their last four games. While the Demon Deacons made ten threes in the game, they needed 39 attempts. They went through a 1-for-12 stretch to start the game, then added streak of eight straight misses after making their first attempt after halftime. Their first three after the second cold streak came when they were already in a 16-point hole.

SU permitted Wake Forest to shoot just 25.6 percent from long range. Their three-point percentage allowed in their two most recent victories prior to that? 26.5 percent and 25.7 percent.


CENTER OF ATTENTION



Jesse Edwards had two solid games against Wake, one in each half Saturday evening. Edwards’ first half filled the stat sheet, as he poured in 11 points, grabbed nine rebounds, and amassed five steals and a pair of blocks. His second session was just a double-double of 16 points and 11 boards.


The effort was Edwards’ second 20-rebound game of the season and fifth time registering 20 points.


COLD OUTSIDE AND COLDER OUTSIDE THE ARC

While Syracuse got several inches of snow Friday night and early on Saturday, the weather was still more pleasant than the Orange’s perimeter shooting output. SU set season lows in threes made (two) and three-point percentage (14.3).

Joe Girard III came into the game on a solid shooting streak, making 18-of-39 (46.2 percent) from three in his last six games, but struggled against Wake Forest, connecting on just 1-of-7 from deep. Chris Bell’s frigid streak continued, as he went 1-of-6 and is 5-for-31 (16.1 percent) dating back to January 28.


ONE-MAN SHOW

Wake Forest’s leading man, Tyree Appleby, lived up to expectations, connecting for five threes as part of a 21-point, eight-assist effort. Appleby’s scoring was split as even as possible with that total, netting 11 in the first half and ten in the second.

Only one other Demon Deacon cracked double digits and the other four starters combined to shoot 11-for-31 (35.5 percent) in the game.


POSTGAME

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