Syracuse was throttled by Duke, 77-55, on Saturday evening at the JMA Wireless Dome. Here are three takeaways from the loss:
1. SMALL FORWARDS PLAY… SMALL
It was a rough night for anyone called on to play the three. Chris Bell lasted two-and-a-half minutes at the start of the game, setting a trend for the group. Jim Boeheim harped on their lack of offensive production, as the four players who saw time at the three shot 0-for-11 as a group.
Bell finished 0-for-3 and was benched for most of the second half. Justin Taylor gave the team a little energy injection early with defensive effort and some support on the defensive glass with three first half boards, but eventually finished 0-for-5 from the field. Quadir Copeland got about four minutes in the second half after Benny Williams was started next to Maliq Brown at the outset of the second half.
2. OFF CENTER
Jesse Edwards was taken almost completely out of the game with physical play from the Duke frontline. Edwards finished the game with just five points on three field goal attempts and five rebounds. The Blue Devils crowded him when the ball entered the post and Edwards’ initial move to the basket was almost always immediately met by the weakside forward coming over to double-team him. Jim Boeheim acknowledged after the game that Edwards continues to struggle with physical play, just as he has all season.
Edwards’ rough night was not just limited to offense, as he was almost a complete non-entity after halftime. Following the break, the center had a missed shot, three rebounds, and a turnover. The turnover is listed in the play-by-play as coming with 14:38 to go. The play-by-play only lists Edwards after that as subbing out or into the game.
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3. FINDING SOME FIRST HALF FREEBIES
The Syracuse offense’s collective struggles in the first half undermined some good first half defensive work. While the Orange were not overly successful at generating bad looks for the Blue Devils, they forced ten Duke turnovers in the half, including getting seven steals. SU was able to convert off several of those quick possession changes en route to getting 12 points off turnovers.
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4. PAINTING AN UGLY PICTURE
The inside game tells a lot of this tale. The official box score lists Duke going 9-of-11 on lay-ups, as well as adding three dunks and the shot chart shows another two baskets inside the restricted area. That’s fourteen baskets virtually within arm’s reach of the rim.
Syracuse? Try 5-of-15 layups and four dunks, three of which were breakaways by Mintz. The point guard also had the lone SU bucket inside the restricted area not accounted for as a lay-up or dunk.
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5. SCORELESS IN SYRACUSE
4:07. 3:18. 3:51. 5:30. 3:13. Those are the lengths of the five Orange field goal droughts that lasted at least three minutes apiece.
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