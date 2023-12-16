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Georgia transfer Yazeed Haynes commits to Syracuse

Zeed Haynes
Zeed Haynes
Charles Kang • The Juice Online
Recruiting Analyst
@TheJuiceOnline
Charles Kang is a recruiting analyst for The Juice Online on the Rivals Network.

Georgia transfer wide receiver Yazeed Haynes has committed to Syracuse.

Haynes pulled the trigger while he was on his official visit to Central New York this weekend.

As a true freshman, Haynes recorded one reception for 20 yards.

The North Penn (PA) High athlete was rated a four-star prospect and the No. 219 overall prospect nationally.

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As a senior at North Penn, he netted 55 catches for 1,212 yards and 13 touchdowns.

Haynes' primary recruiter at Georgia was Bulldogs defensive backs coach Fran Brown, who is now the head coach at Syracuse.

Haynes officially entered the portal earlier in the week.

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