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Howard transfer Da’Metrius Weatherspoon commits to Syracuse

Saugat Sen • The Juice Online
Staff Writer
Saugat Sen is a graduate of Syracuse University. He is heavily involved with the sites social media presence as well as coverage of football, basketball and lacrosse teams.

Syracuse received a commitment from Howard transfer Da’Metrius Weatherspoon, he announced on social media.

The 6-foot-7, 335-pound prospect was named a 2023 First-Team HBU All-American after starting 11 games, and reported offers from Pittsburgh and Charlotte.

He just finished his redshirt sophomore season, and will have two years of eligibility remaining.

Weatherspoon was a two-star prospect in the 2021 cycle out of Clairton (PA) High.

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