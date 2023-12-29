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Interview with Syracuse DE signee KingJoseph Edwards

Rivals.com
Recruiting

Syracuse defensive end signee KingJoseph Edwards takes questions from reporters during media day at the Under Armour Next All-America Game.

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