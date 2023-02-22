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Pounded by Clemson, Syracuse falls further from postseason contention

Feb 22, 2023; Clemson, South Carolina, USA; Clemson senior guard Devin Foster (14) looks to get around Clemson sophomore forward Ian Schieffelin (4) during the first half at Littlejohn Coliseum. Mandatory Credit: Ken Ruinard-USA TODAY Sports
Feb 22, 2023; Clemson, South Carolina, USA; Clemson senior guard Devin Foster (14) looks to get around Clemson sophomore forward Ian Schieffelin (4) during the first half at Littlejohn Coliseum. Mandatory Credit: Ken Ruinard-USA TODAY Sports (Mandatory Credit: Ken Ruinard-USA TODAY Sports)
Jim Stechschulte • The Juice Online
Associate Editor/Columnist
@DSafetyGuy

Clemson missed three three-point shots in a row on the first possession of the game, but made their fourth, setting a trend for the night, as they connected on 14 triples in hammering Syracuse at home, 91-73. The Tigers (20-8, 12-5 ACC) used the long ball to jump out to a double-figure lead when the game was four minutes old and ended up holding a double figure lead for the final 30 minutes of play.

The Orange (16-12, 9-8) simply lacked consistent energy on both ends of the floor. The offense was disjointed and worked only in fits and starts while the defense was slow to rotate, gave up plenty of long rebounds, and got beaten inside almost as often as on the perimeter.


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Clemson grabbed a 13-3 lead at the four-minute mark, but SU outscored them, 11-4, in less than four minutes to close within three. The hosts promptly responded to that threat with a 14-2 run to take a 31-16 lead shortly past the midpoint of the opening session and effectively end the game.

Syracuse would at least put together a couple brief runs in an effort to get back into the game, but they the Tigers had an answer to any threat. The Orange strung together seven straight points late in the first half to pull within 11, but Clemson responded with the next five and ultimately coasted to a 45-32 halftime advantage.

Judah Mintz hit a jumper to open the second half, but two Brevin Galloway triples pushed the Tiger lead to 17. Mintz then went on a personal 7-2 run and Chris Bell answered a Tiger deuce with a three to get SU within 55-44 less than four minutes out of the break.


Clemson needed just over two minutes to double that margin. Three foul shots, a pair of threes, and a dunk ended any Syracuse comeback dreams less than six minutes into the second half.

The margin swelled to 25 points at its greatest point, prompting an 11-1 burst from the Orange to make the score a little more respectable. The Tigers hung another run, this one a 9-2 advantage, to push the lead to 89-67 with just over 90 seconds to play.

Mintz hit all four of his three-point shots in the game as he piled up 23 points to lead SU. Jesse Edwards finished with 12 points and ten rebounds for a double-double, but only mustered a single point in the first half. Joe Girard III added 11 points and Benny Williams had nine off the bench.

All five starting Tigers reached double digits, but Tyson Hunter stole the show. Hunter hit six threes in the game as he piled up 29 points and ten rebounds. P.J. Hall had 16 points and Galloway 15. Chase Hunter hit four threes en route to 13 points and dished out 11 assists while Ian Schieffelin dropped in ten points.


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