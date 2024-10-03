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2026 Orlando (Fla.) Bishop Moore wide receiver Kenyon Alston is working on visiting programs like Missouri, Iowa and Illinois and also considering Penn State, UCF and Syracuse ahead of a decision expected before the end of the year.